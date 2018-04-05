В лаборатории в Праге произошла утечка цианида калия

Вечером 4 апреля в лаборатории, расположенной в пражском районе Беховице, произошла утечка цианида калия – сильнейшего неорганического яда. О происшествии сообщило Чешское радио.

В больницу доставили 25-летнего лаборанта, занимавшегося утилизацией использовавшихся при химических опытах компонентов. Среди них был и цианид калия, передает ТАСС. Состояние молодого человек не вызывает опасений у врачей.

Цианид калия не проник за пределы лаборатории. Утечка яда не создала угрозу для населения города.

Специальное подразделение пожарных провело стерилизацию помещения, в котором произошло ЧП. Специалисты работали в костюмах химзащиты.