Пожар в магазине игрушек в Тюмени удалось локализовать

Пожарные локализовали возгорание в магазине игрушек Rich Family в Тюмени. Об этом СМИ сообщили представители ГУ МЧС России по Тюменской области.

Как уточняется, пожар удалось локализовать в 1:25. Общая площадь пожара составила более 3 тысяч квадратных метров, передает агентство "Интерфакс. Магазин располагался в одноэтажном панельном здании. В нем находилось более 40 тысяч наименований товаров.

Эвакуация не потребовалась. Во время ЧП никто не пострадал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и оценивается ущерб.

Пожар не оказал негативного влияния на жизнедеятельность населения Тюмени. Областная служба экстренного реагирования провела замеры загрязнения воздуха – экологическая обстановка не нарушена. Для проведения разведки и оценки обстановки использовался беспилотник.

По данным ГУ МЧС, в тушении пожара участвуют 67 человек личного состава, а также 26 единиц специальной и вспомогательной техники.