В младших классах школ Магадана снова отменяют уроки из-за непогоды

В Магадане из-за сильного ветра второй день отменяют занятия для учеников младших классов.

Пресс-служба ГУ МЧС области сообщила, что в четверг, 5 апреля, из-за усиления ветра отменяются занятия учащихся первой смены с 1 по 4 классы. Такое решение было принято, чтобы избежать детского травматизма, передает агентство "Интерфакс".

По прогнозам метеорологов, в четверг в Магадане, в Омсукчанском и Ольском городских округах, ожидаются снег, метель и усиление ветра.

Спасатели рекомендуют жителям города воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а при выходе на улицу держаться подальше от рекламных щитов, которые может сорвать сильный ветер.