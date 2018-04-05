В охотхозяйстве в Белгородской области выявлен второй за неделю случай АЧС

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в пробах биоматериала диких кабанов, которые были добыты на территории охотничьего хозяйства "Изрубное" ЗАО "Приосколье" (Белгородская область, Новооскольский район). Такие данные сообщила пресс-служба Россельзхознадзора региона.

Как уточнил представитель пресс-службы, за неделю это уже второй случай выявления вируса АЧС у диких кабанов в этом охотхозяйстве.

В настоящее время в районе работают специалисты государственной ветеринарной службы Белгородской области под контролем регионального управления Россельхознадзора, передает агентство "Интерфакс".

Россельхознадзор обращается к населению с просьбой незамедлительно сообщать о случаях заболевания и падежа свиней и диких кабанов для предотвращения возникновения новых очагов АЧС и распространения вируса на территории области.

Белгородская область является одним из ведущих производителей свинины в России. здесь расположены крупные свиноводческие комплексы агрохолдингов "Мираторг" и "Русагро". На их площадках уже была зарегистрирована африканская чума свиней, вакцины против которой не существует. Единственный способ остановить АЧС – уничтожение всего поголовья в очаге заболевания.

По данным Россельхознадзора, ущерб "Мираторга" и "Русагро" от уничтожения поголовья свиней в очагах выявления вируса АЧС составил более 450 миллионов рублей.