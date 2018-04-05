Протестующая Рига: здесь никто не против латышского, люди против запрета русского

В школах Риги педагогов ждет экзамен — хорошо или нет они знают латышский? Об этом сообщил телеканал LTV 7. Все это часть реформы. Преподавать на русском в Латвии больше нельзя. Учитывая, что для многих это родной язык, в столице уже прошел многотысячный марш протеста.

Три тысячи человек на улицах Риги с барабанами, плакатами и зонтами. Маршу рассерженных родителей не помешала даже непогода. Они объясняют: выступают не против латышского языка, тем более многие неплохо на нем говорят. Люди против запрета русского языка.

"Здесь никто не против латышского. Это и есть основное вранье, которое транслируют в латышских СМИ. И я не знаю, как достучаться до латышей. Если бы декларируемые цели соответствовали действительности, то начать надо было с того, чтобы выпустить книги и учебники, а этого не делается! Книги и учебники построены методически так, что ребенок не выучит латышский язык без репетиторов", — говорит Елена, жительница Латвии.

Скандальный закон в третьем чтении Сейм принял 22 марта, проигнорировав интересы почти половины населения страны. Из школьной программы русский язык должен исчезнуть совсем, за исключением уроков по русской литературе и русскому языку. Постепенный переход начнется 1 сентября 2019 года и завершится в 2021. Родители считают: это будет началом краха всей системы образования в стране. Вынуждено перепрофилироваться придется примерно 8 тысячам преподавателей, которые сейчас не знают государственный язык на должном уровне.

"Представьте себе, русский учитель объясняет русскому ученику на латышском языке материал по физике. Это же страшный сон!", — говорит Валентина.

Страшный сон тем временем уже воплощается в жизнь. В Латвии вовсю работает языковая инспекция. В народе ее уже окрестили "языковым гестапо". Из-за низкого уровня владения латышским можно остаться безработным. Водитель трамвая, официант, кассир в магазине — даже на такие вакансии через биржу труда не устроиться без второй языковой категории.

"Я хожу на курсы. Мне они даются очень тяжело, потому что у меня не было общения. Это стресс. Я на таблетках, я хожу на курсы, взрослый человек, 54 года", — говорит Эля.

Охота на ведьм идет ударными темпами. В жернова инспекции попали 342 человека, им пришлось заплатить крупные штрафы. В языковом гестапо уверяют: их работа объединит всех, кто живет в Латвии.

"Через язык мы чувствуем принадлежность к стране. Общий язык нас всех сплочает. И цель — не сделать всех одинаковыми, а найти общие ценности, каковым как раз-таки является язык", — говорит директор Центра государственного языка Марис Балтиньш.

Но, скорее, это может привести к массовой эмиграции. Жители Латвии уверены: новая реформа толкает русскоговорящих людей на дно. Сейчас инициативная группа готовит заявление в адрес Еврокомиссии. И эта акция протеста не последняя. Следующий сбор в Риге запланирован на майские праздники.