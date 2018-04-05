Для "нормальной жизни" семье в России требуется 76 тысяч рублей ежемесячно

Для нормального уровня жизни средней российской семье из трех человек ежемесячно требуется 75,9 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир".

В марте текущего года "Ромир" задал россиянам один из традиционных вопросов – сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для "нормальной жизни".

21 процент опрошенных (каждая пятая семья) готовы "нормально" прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. 66 процентов респондентов претендуют на ежемесячный доход в 45-120 тысяч рублей. И 13 процентов россиян считают, что для "нормальной жизни" семье их трех человек нужно более 120 тысяч рублей.

Таким образом, в среднем российская семья претендует на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей, сообщает РИА Новости.

По данным авторов исследования, жители мегаполисов обычно выдвигают более высокие материальные требования. В миллионниках – это доход в 91,6 тысячи рублей в месяц, в полумиллионниках – 80,2 тысячи рублей, в стотысячниках – 75 тысяч рублей. Жители сельской местности для ведения "нормальной жизни" готовы довольствоваться доходом в 61,5 тысячи рублей.

В опросе принимали участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, которые проживают в городах и сельской местности во всех федеральных округах России.