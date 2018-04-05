Белый дом снова обвинил власти Сирии в применении химоружия в Хан-Шейхуне

В среду, 4 апреля, Белый дом распространил заявление, в котором возложил вину за применение химического оружия в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года на власти Сирии.

"Сегодня первая годовщина немыслимого нападения режима президента Сирии Башара Асада с применением нервно-паралитического газа зарин в Хан-Шейхуне. заявлении Белого дома. Тогда в результате атаки погибли сотни мирных граждан. Мы не успокоимся, пока режим не будет привлечен к ответственности", — отмечается в заявлении.

"Мы ожидаем, что все стороны выполнят свои обещания, данные в 2013 году, и обеспечат, чтобы режим Асада прекратил использование химического оружия против народа Сирии", — говорится в заявлении.

4 апреля 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых, напоминает РИА Новости. Виновниками атаки были названы правительственные войска Сирии, которые, категорически отвергая обвинения, возложили вину на боевиков. Власти Сирии заявили, что они никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал Сирии был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Соединенные Штаты Америки, не предоставив доказательств виновности ВС Сирии и не прислушавшись к призыву России провести расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.