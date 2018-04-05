Почти 4 тысячи боевиков вышли через гумкоридор в районе Мухайям Аль-Вафедина

С начала действия активной фазы по выводу членов незаконных вооруженных формирований около четырех тысяч боевиков и членов их семей воспользовались гуманитарным коридором в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. Такие данные сообщил СМИ начальник российского Центра примирения враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.

Также при содействии российских офицеров были освобождены пять заложников, которые находились в городе Дума в плену у боевиков.

Мирные жители продолжают возвращаться в освобожденные населенные пункты Восточной Гуты, передает РИА Новости.

Правительственные войска Сирии при содействии ЦПВС проводят очистку жилых районов от взрывоопасных предметов и восстанавливают инфраструктуру, разрушенную боевиками. В населенных пунктах Байт-Сава, Кафер-Батна, Мисраба, Модиара, Сакба, Хаззе организован подвоз горячего питания и питьевой воды. Врачи оказывают жителям необходимую медицинскую помощь.