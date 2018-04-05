НХЛ. "Сент-Луис" Тарасенко рискует не попасть в плей-офф

Близится к завершению регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Осталось заполнить последние вакансии в плей-офф Кубка Стэнли. На одну из них претендовал "Сент-Луис Блюз", стремящийся попасть в восьмерку сильнейших клубов Западной конференции.

"Сент-Луису" нужно было обыграть на своей площадке потерявший шансы на продолжение сезона "Чикаго Блэкхоукс" 3:2. Героем встречи стал нападающий "блюзменов" Владимир Тарасенко. Российский нападающий отдал голевой пас Бренданну Шенну, который вывел "Блюз" вперед. Затем Владимир забросил свою 33-шайбу в сезоне. Но этот гол стал победным. "Чикаго" сократил отставание в счете, отыгрался, а потом провел победный гол. В составе "ястребов" результативную передачу отдал Артем Анисимов. На счету "Блюз" осталось 92 очка. Команда Тарасенко занимает девятое место на Западе. Но шансы заскочить в восьмерку остаются. Для этого нужно одержать победы в двух оставшихся встречах – с "Чикаго" в гостях и с "Колорадо" дома.

В другом, ничего не решающем матча "Оттава Сенаторз" в гостях победила "Баффало Сейбрз" 4:2. Оба клуба давно потеряли шансы на попадание в плей-офф и доигрывают сезон.