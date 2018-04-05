Керлинг. Сборная России уступила швейцарцам.

В Лас-Вегасе продолжается чемпионат мира по керлингу среди мужских команд. Очередной матч на турнире провела сборная России.

На этот раз наша команда, за которую выступают Алексей Тимофеев (скип), Сергей Глухов (вице-скип), Артур Ражабов и Евгений Климов, играла со швейцарцами. Сборная России уступила со счетом 6:7 одной из лучших команд мирового керлинга.

Это поражение стало нашей команды третьим на турнире. После восьми маичей сборная России занимает пятое место.