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5 апреля 201806:57 Юлия Шустрая

Пираты XXI века: Москва требует немедленно освободить моряков сейнера "Норд"

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Москва требует от Киева немедленно освободить захваченных российских моряков сейнера "Норд". Капитана в среду отвезли в суд, но ему стало плохо и теперь он в больнице. В СБУ его адвокату заранее сообщили — моряка отправят под стражу.

Прогулки под прицелом автоматов и бунт на корабле. События вокруг сейнера "Норд" не перестают развиваться. Около 6 утра с его борта забрали капитана, практически хитростью, а потом начались маски-шоу.

"Я ему звонила в 7 утра, потом в обед, до сих пор связи с ним нет. Единственное, мы вышли на связь с членом экипажа Павлом Чмыхаловым. Он нам рассказал, что на судне был бунт, и они начали переживать, что их будут похищать по отдельности. Собрали вещи и хотели уходить, но вызвали группу захвата с украинской стороны и их покидали обратно на судно. Естественно, они уже дальше никуда не пошли", — говорит жена капитана сейнера "Норд" Мария Горбенко.

Уходить команда хотела не только из-за отсутствия капитана. Находиться на судне уже практически невозможно, на его борту начал тухнуть груз — пойманная рыба. Плюс лекарства и еду доставляют только адвокаты, которых пускают через раз. Таким обращением возмущены не только сами рыбаки, но и Министерство иностранных дел. Об этом на пресс-конференции заявила Мария Захарова.

Российских дипломатов к рыбакам не допускают под тем предлогом, что украинские власти считают их гражданами своей страны. Все документы, находившиеся при членах экипажа, включая судовую документацию, признали недействительной, а деятельность команды незаконной. Судно отбуксировали в Бердянск, назначили суд в Мариуполе. Теперь капитана отвезли в Херсон.

По мнению украинских пограничников и сотрудников СБУ, капитан нарушил порядок въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны. Нарушал он этот порядок, проживая в собственном доме в Керчи. Остальным членам экипажа вменяется незаконное пересечение границы, при том, что рыбачили они в нейтральных водах.

"Посольство вплотную занимается проблемой с сейнером "Норд". Сейчас мы требуем от украинской стороны незамедлительно предоставить доступ сотрудникам консульства к экипажу и на судно. Ставим так же вопрос об их скорейшем освобождении и возвращении судна владельцу", — заявил пресс-атташе посольства РФ на Украине Денис Галенко.

Сколько еще "Норд" простоит в Бердянске, сказать сложно. Поднять якорь, находясь под прицелом, матросы не могут, уехать по земле тоже — у них отобрали все документы. При этом, если ситуация продолжит развиваться в том же ключе, капитану может грозить до 3 лет ограничения или лишения свободы, а остальным членам команды штрафы от ста до трехсот минимальных доходов или до 15 суток административного ареста.

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