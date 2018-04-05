Экс-президент Бразилии может быть арестован в ближайшее время

5 апреля 201807:18
Экс-президент Бразилии может быть арестован в ближайшее времяЧитайте нас в Telegram
Бывшего президента Бразилии Лулу да Силву могут арестовать в ближайшее время. Это вопрос нескольких дней или даже часов.
Поместить Лулу да Силву в тюрьму разрешил бразильский Федеральный верховный суд, передает телеканал "Россия 24". Однако прежде чем его арестовать, судья первой инстанции должен получить дело да Силвы из вышестоящих инстанций и выписать соответствующий ордер.
Политик настаивал на своем праве оставаться на свободе до тех пор, пока не рассмотрят все его апелляции. Однако большинство судей после 10-часовых дебатов приняли решение не в его пользу. Противники да Силвы встретили эту новость радостными криками и фейерверками. Политик проходит по делу о коррупции.
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