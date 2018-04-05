Тема:

Дело Константина Ярошенко 48 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
5 апреля 201807:30

Константин Ярошенко подал жалобу на администрацию тюрьмы Fort Dix
Читайте нас в Telegram

Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США на 20 лет, подал жалобу на тюремную администрацию. Как сам заключенный сообщил журналистам газеты "Известия", документ направлен в федеральное бюро тюрем.

Россиянин требует пресечь неправомерные действия со стороны администрации тюрьмы Fort Dix, передает телеканал "Россия 24". В жалобе летчик жалуется на постоянные досмотры и избирательное преследование со стороны главного дежурного офицера исправительного учреждения.

По его мнению, американские власти специально поставили перед руководством тюрьмы задачу спровоцировать его, чтобы таким образом оправдать отказ президента США выдать россиянина на родину.

Ранее по теме

Сейчас

07:45

The Times: разведка Великобритании нашла место производства яда из Солсбери

07:30

Константин Ярошенко подал жалобу на администрацию тюрьмы

07:18

Экс-президент Бразилии может быть арестован в ближайшее время

06:11

Пожар в магазине игрушек в Тюмени ликвидирован

02:46

Пожар в магазине игрушек в Тюмени удалось локализовать

02:33

В лаборатории в Праге произошла утечка цианида калия

01:29

Крупное ДТП в Египте: 20 человек погибли

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

The Times: разведка Великобритании нашла место производства яда из Солсбери

The Times: разведка Великобритании нашла место производства яда из Солсбери

31 минута назад
Белый дом снова обвинил власти Сирии в применении химоружия в Хан-Шейхуне

Белый дом снова обвинил власти Сирии в применении химоружия в Хан-Шейхуне

3 часа назад
Спецпрокурор США интересуется участием российских олигархов в избирательной кампании Трампа

Спецпрокурор США интересуется участием российских олигархов в избирательной кампании Трампа

6 часов назад
США призывают мировое сообщество усилить давление на РФ

США призывают мировое сообщество усилить давление на РФ

7 часов назад
Под Лас-Вегасом разбился истребитель ВВС США

Под Лас-Вегасом разбился истребитель ВВС США

8 часов назад
Для "нормальной жизни" семье в России требуется 76 тысяч рублей ежемесячно

Для "нормальной жизни" семье в России требуется 76 тысяч рублей ежемесячно

3 часа назад
18 научных изобретений, сделанных случайно

18 научных изобретений, сделанных случайно

17 часов назад
Власти Польши финансово поддержат снос памятников советским воинам

Власти Польши финансово поддержат снос памятников советским воинам

39 минут назад
Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

02.04.2018 08:40
Константин Ярошенко подал жалобу на администрацию тюрьмы Fort Dix

Константин Ярошенко подал жалобу на администрацию тюрьмы Fort Dix

46 минут назад
Экс-президент Бразилии может быть арестован в ближайшее время

Экс-президент Бразилии может быть арестован в ближайшее время

58 минут назад
12 тысяч жителей Углегорска остались без водоснабжения, детсады в городе закрыты

12 тысяч жителей Углегорска остались без водоснабжения, детсады в городе закрыты

1 час назад
Доконала? DJ Грув разбирается в обстоятельствах убийства тещи своим директором

Доконала? DJ Грув разбирается в обстоятельствах убийства тещи своим директором

13 часов назад
Пираты XXI века: Москва требует немедленно освободить моряков сейнера "Норд"

Пираты XXI века: Москва требует немедленно освободить моряков сейнера "Норд"

1 час назад
Пожар в магазине игрушек в Тюмени ликвидирован

Пожар в магазине игрушек в Тюмени ликвидирован

2 часа назад
Почти 4 тысячи боевиков вышли через гумкоридор в районе Мухайям Аль-Вафедина

Почти 4 тысячи боевиков вышли через гумкоридор в районе Мухайям Аль-Вафедина

3 часа назад
Строительное творчество в миллиард рублей: как в горшки фонари посадили

Строительное творчество в миллиард рублей: как в горшки фонари посадили

8 часов назад
153
"Погода 24": зона подтопления с каждым днем увеличивается

"Погода 24": зона подтопления с каждым днем увеличивается

1 час назад
10
На Дальнем Востоке лесные пожары за сутки охватили более 20 тысячи гектаров

На Дальнем Востоке лесные пожары за сутки охватили более 20 тысячи гектаров

3 часа назад
Протестующая Рига: здесь никто не против латышского, люди против запрета русского

Протестующая Рига: здесь никто не против латышского, люди против запрета русского

4 часа назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 4 апреля 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 4 апреля 2018 года

9 часов назад
539
Дмитрий Свищев намерен и далее руководить российским керлингом

Дмитрий Свищев намерен и далее руководить российским керлингом

4 часа назад
Трамп распорядился использовать Нацгвардию при охране границы с Мексикой

Трамп распорядился использовать Нацгвардию при охране границы с Мексикой

4 часа назад
В младших классах школ Магадана снова отменяют уроки из-за непогоды

В младших классах школ Магадана снова отменяют уроки из-за непогоды

5 часов назад
Александр Крушельницкий: шансы вернуть олимпийские медали есть

Александр Крушельницкий: шансы вернуть олимпийские медали есть

6 часов назад
81
В лаборатории в Праге произошла утечка цианида калия

В лаборатории в Праге произошла утечка цианида калия

5 часов назад
Непогода оставила без света более 100 тысяч потребителей на востоке Канады

Непогода оставила без света более 100 тысяч потребителей на востоке Канады

7 часов назад
Племянница Скрипаля: мне не дадут встретиться с Юлией

Племянница Скрипаля: мне не дадут встретиться с Юлией

10 часов назад
Уникальный формат: о чем договорились Россия, Иран и Турция

Уникальный формат: о чем договорились Россия, Иран и Турция

10 часов назад
Эдита Пьеха попала в больницу с сильным бронхитом

Эдита Пьеха попала в больницу с сильным бронхитом

10 часов назад
Возраст порнозависимых людей снизился до 11 лет

Возраст порнозависимых людей снизился до 11 лет

11 часов назад
ОЗХО отвергла предложение России о новом расследовании ЧП в Солсбери

ОЗХО отвергла предложение России о новом расследовании ЧП в Солсбери

11 часов назад
Теберда: тишина в окружении горных хребтов

Теберда: тишина в окружении горных хребтов

13 часов назад
Дмитрий Певцов рассказал об условии, которое поставила ему Ольга Дроздова

Дмитрий Певцов рассказал об условии, которое поставила ему Ольга Дроздова

15 часов назад
Секрет "солнечных камней": как викинги добирались из Норвегии до Гренландии практически вслепую

Секрет "солнечных камней": как викинги добирались из Норвегии до Гренландии практически вслепую

16 часов назад
Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse

Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse

16 часов назад
Спешивший к ребенку реанимобиль застрял в яме в Омске

Спешивший к ребенку реанимобиль застрял в яме в Омске

16 часов назад
Huawei продает в России новейшие смартфоны дешевле, чем в Европе

Huawei продает в России новейшие смартфоны дешевле, чем в Европе

16 часов назад
Apple "отомстила" Google, переманив ключевого сотрудника

Apple "отомстила" Google, переманив ключевого сотрудника

17 часов назад
Психику детей будут контролировать с помощью мобильных игр

Психику детей будут контролировать с помощью мобильных игр

18 часов назад
Элине Быстрицкой - 90. Поклонники чествуют королеву Малого театра

Элине Быстрицкой - 90. Поклонники чествуют королеву Малого театра

19 часов назад
Максакова из-за дочери Вороненкова лишилась апартаментов в центре Москвы

Максакова из-за дочери Вороненкова лишилась апартаментов в центре Москвы

20 часов назад
Автомобильное издание назвало дизайн российского боевого корабля гениальным

Автомобильное издание назвало дизайн российского боевого корабля гениальным

20 часов назад
12 детских мультсериалов, которые с интересом смотрят взрослые

12 детских мультсериалов, которые с интересом смотрят взрослые

22 часа назад
Трехкомнатные квартиры могут стать дефицитным товаром

Трехкомнатные квартиры могут стать дефицитным товаром

22 часа назад
Мультфильм "Возвращение в Простоквашино" набрал более 7 миллионов просмотров

Мультфильм "Возвращение в Простоквашино" набрал более 7 миллионов просмотров

04.04.2018 06:24
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

13 часов назад
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50