Константин Ярошенко подал жалобу на администрацию тюрьмы Fort Dix

Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США на 20 лет, подал жалобу на тюремную администрацию. Как сам заключенный сообщил журналистам газеты "Известия", документ направлен в федеральное бюро тюрем.

Россиянин требует пресечь неправомерные действия со стороны администрации тюрьмы Fort Dix, передает телеканал "Россия 24". В жалобе летчик жалуется на постоянные досмотры и избирательное преследование со стороны главного дежурного офицера исправительного учреждения.

По его мнению, американские власти специально поставили перед руководством тюрьмы задачу спровоцировать его, чтобы таким образом оправдать отказ президента США выдать россиянина на родину.