Власти Польши финансово поддержат снос памятников советским воинам

Как минимум 23 памятника советским воинам снесли в Польше. Это, как сообщил наш посол в Варшаве, данные в лета прошлого года по настоящее время.

Сергей Андреев пояснил: местным властям было велено разобраться со всеми "неправильными монументами" до конца марта. Тем, кто уложится в этот срок, обещали возместить затраты на снос из госбюджета.

В 2017 году в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который отрицает освободительную миссию Красной армии во Второй Мировой войне, сообщает "Россия 24". Андреев заявил, что российская сторона готовит ответные меры на действия польских властей. Какие именно, пока не уточняется. По словам дипломата, Варшава стремится свернуть связи с Москвой. И война с памятниками — одна из провокаций на необдуманные действия.