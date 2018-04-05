Дело Скрипаля: Великобритания и ее союзники заблокировали проект России в ОЗХО

Тема:
Отравление Скрипаля 28 минут назад
Дело Скрипаля: Великобритания и ее союзники заблокировали проект России в ОЗХОЧитайте нас в Telegram
Тему письма британского премьера Терезы Мэй, связанного с инцидентом в Солсбери, сегодня рассмотрит Совет безопасности ООН. Заседание состоится по запросу российской стороны. Накануне дело Скрипалей обсуждали в Гааге на заседании исполкома Организации по запрещению химического оружия. Россия с Ираном и Китаем представила проект по совместному с Британией расследованию. Однако Лондон сделал все возможное, чтобы заблокировать принятие этого документа.
Чем дольше шло заседание исполкома, тем выше поднимался градус дискуссии. Дошло до того, что обычно сдержанные российские дипломаты уже не скрывали эмоций. По их словам, на них вылили мутные потоки лжи, замешанные на крутой русофобии. Британцы боятся отвечать за свою клевету, именно поэтому они отказались сотрудничать с Россией. Против проекта резолюции проголосовали 15 стран из 41, остальные, такие как Китай и Иран, — либо за, либо воздержались.
"Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства — члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии", — сказал постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чрезвычайный и полномочный посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
Предложение о диалоге и совместном расследовании британцы назвали противоестественным цинизмом, себя они видят исключительно в роли жертвы, а Россию в роли палача. И хотя в отсутствии доказательств убедить коллег слепо следовать их абсурдной логике становится все труднее, Лондон упорно продолжает гнуть тупиковую линию обвинений.
"Цель нелепого предложения России в Гааге ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность", — считает глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
Только общественность смущает путаница в версиях, заявления британских ученых, что нет никаких научных доказательств вины России, и спешные попытки Джонсона стереть ранее написанные твиты, прикрываясь еще более нелепыми отговорками. В российском министерстве обороны предлагают опираться на факты — яд могли произвести где угодно.
"В отличие от Терезы Мэй я далек от мысли, что нужно кого-то в чем-то обвинять, но хочу подчеркнуть, что вещества данных структур присутствовали в мировой литературе еще с начала 90-х годов", — заявил глава химико-аналитической лаборатории Минобороны Игорь Рыбальченко.
Могли его синтезировать и в США, и в той же британской лаборатории Портон-Даун, ведь там они проводили спектральный анализ, а значит, было с чем сравнивать образцы. Изучением проб сейчас занимаются и специалисты Организации по запрещению химического оружия. Результаты работы экспертов ОЗХО будут опубликованы в начале следующей недели, вероятно, после этого организация вновь соберется на экстренную сессию, но уже по инициативе Лондона, который еще до завершения официального расследования уже назначил своих виновных.
Ранее по теме
-
Отвлекающие маневры: Лондон переобувается в воздухе, но не сдается28 минут назад
-
Высылаемые американские дипломаты покинули здание посольства на Новинском бульваре1 час назад
-
The Times: разведка Великобритании нашла место производства яда из Солсбери2 часа назад
-
США призывают мировое сообщество усилить давление на РФ9 часов назад
-
Отравление Скрипалей обсудит Совбез ООН11 часов назад
-
Племянница Скрипаля: мне не дадут встретиться с Юлией12 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Племянница Скрипаля рассказала все, что знает, в эфире "России 1"
- Пожар в "Персее": пострадавших спасали вертолетами
- Расстрел сотрудников YouTube. Новые подробности
- Задержан сотрудник авиазавода, отравивший коллег таллием
- Поп-звезда: священника, спевшего "Мурку", накажут
Самое читаемое
-
Воробьев отправляет угрожавшую ему девочку на мусорные заводы
- Для "нормальной жизни" семье в России требуется 76 тысяч рублей ежемесячно
- Возраст порнозависимых людей снизился до 11 лет
- Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- Дмитрий Певцов рассказал подробности гибели старшего сына
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
- Фотошпионы поймали новый BMW X5 M
Экономика
-
Китай введет пошлины на 106 видов товаров из США
- ЕС может закрыть дело "Газпрома" без штрафов
- Почему успех абэномики - это фантазии
- Футбол и пиво: самые пьяные города ЧМ-2018
- Банк России потратит 25 млн на мониторинг соцсетей
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00
-
"Персей для детей" объял пожар
- Британский МИД лихорадочно чистит Twitter
- Секс-символ советского кино отметила 90 лет
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Основная версия пожара в "Персее" - замыкание электропроводки
- Рядом с Курским вокзалом открылся первый в России криптообменник
- Водитель тащил инспектора на двери несколько сотен метров
- Весенняя уборка: улицы Москвы моют шампунем
- Дачники устремились за семенами: как не ошибиться с выбором?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Экзоскелет для горнолыжников улучшит навыки катания
- Биомеханики раскрыли природу сотрясения мозга
- Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак