Дело Скрипаля: Великобритания и ее союзники заблокировали проект России в ОЗХО

Тему письма британского премьера Терезы Мэй, связанного с инцидентом в Солсбери, сегодня рассмотрит Совет безопасности ООН. Заседание состоится по запросу российской стороны. Накануне дело Скрипалей обсуждали в Гааге на заседании исполкома Организации по запрещению химического оружия. Россия с Ираном и Китаем представила проект по совместному с Британией расследованию. Однако Лондон сделал все возможное, чтобы заблокировать принятие этого документа.

Чем дольше шло заседание исполкома, тем выше поднимался градус дискуссии. Дошло до того, что обычно сдержанные российские дипломаты уже не скрывали эмоций. По их словам, на них вылили мутные потоки лжи, замешанные на крутой русофобии. Британцы боятся отвечать за свою клевету, именно поэтому они отказались сотрудничать с Россией. Против проекта резолюции проголосовали 15 стран из 41, остальные, такие как Китай и Иран, — либо за, либо воздержались.

"Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства — члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии", — сказал постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чрезвычайный и полномочный посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

Предложение о диалоге и совместном расследовании британцы назвали противоестественным цинизмом, себя они видят исключительно в роли жертвы, а Россию в роли палача. И хотя в отсутствии доказательств убедить коллег слепо следовать их абсурдной логике становится все труднее, Лондон упорно продолжает гнуть тупиковую линию обвинений.

"Цель нелепого предложения России в Гааге ясна — скомпрометировать независимую, непредвзятую работу международного наблюдателя по химоружию. У России с момента попытки убийства на британской земле посредством боевого химоружия была одна цель — скрыть правду и смутить общественность", — считает глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Только общественность смущает путаница в версиях, заявления британских ученых, что нет никаких научных доказательств вины России, и спешные попытки Джонсона стереть ранее написанные твиты, прикрываясь еще более нелепыми отговорками. В российском министерстве обороны предлагают опираться на факты — яд могли произвести где угодно.

"В отличие от Терезы Мэй я далек от мысли, что нужно кого-то в чем-то обвинять, но хочу подчеркнуть, что вещества данных структур присутствовали в мировой литературе еще с начала 90-х годов", — заявил глава химико-аналитической лаборатории Минобороны Игорь Рыбальченко.

Могли его синтезировать и в США, и в той же британской лаборатории Портон-Даун, ведь там они проводили спектральный анализ, а значит, было с чем сравнивать образцы. Изучением проб сейчас занимаются и специалисты Организации по запрещению химического оружия. Результаты работы экспертов ОЗХО будут опубликованы в начале следующей недели, вероятно, после этого организация вновь соберется на экстренную сессию, но уже по инициативе Лондона, который еще до завершения официального расследования уже назначил своих виновных.