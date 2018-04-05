Хабиб Нурмагомедов: уважаю Холлоуэя, но ночь для него будет тяжелой

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в преддверии поединка на турнире UFC 223 в Нью-Йорке против Макса Холлоуэя выразил уважение к своему предстоящему сопернику. Однако при этом отметил, что американцу предстоит тяжелый бой.

"Я уважаю Макса, потому что он за короткие сроки согласился на бой и тем самым спас его, – сказал Нурмагомедов, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Он дал обещание, что сделает это еще в январе, и сдержал свое слово. Тот же Макгрегор аналогично заявлял о своей готовности, но где он сейчас? Холлоуэй здесь, и я уважаю его за это. Однако, Макс, не обижайся, но это будет длинная и тяжелая ночь для тебя".

Напомним, что изначально Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном, однако за неделю до боя тот получил травму колена и был вынужден отказаться от боя с россиянином. Ему на замену вызвался именно Холлоуэй.