Лига Европы. ЦСКА сдает экзамен лондонскому "Арсеналу"

Футбольный турнир Лиги Европы вступил в решающую стадию. В плей-офф осталось восемь команд и одна из них – московский ЦСКА. Но в четвертьфинале у армейцев очень сильный соперник – английский "Арсенал". О шансах "красно-синих" в Лондоне рассуждают футбольные специалисты.

"Я думаю, что здесь должно быть интересно, — говорит экс-капитан сборной России Егор Титов. – На контратаках ЦСКА сейчас очень хорош, в лионском матче мы все это увидели в его исполнении. Почему бы не реализовать шанс в контратаке и на "Эмирейтс". По-моему, это вполне реально, мне не очень нравится, как выглядит в обороне в большинстве матчей "Арсенал".

"Помним мы все тот матч много лет назад, когда "Арсенал" с ЦСКА сыграл 0:0, фантастическим образом не залетали мячи в ворота Акинфеева. До сих пор объяснения никто придумать не может. Подавляющее преимущество было тогда у "Арсенала", но ЦСКА и выиграть мог, если бы Вагнер реализовал момент", вспоминает эксперт.

"Но, думаю, на этот раз "Арсенал" забьет минимум два мяча, с атакой у него по-прежнему все неплохо. Так что мой вариант здесь "Арсенал" победит, но забьют обе команды. Интересно понаблюдать за Головиным. О его трансфере в английские клубы часто говорят. Вот у игрока шанс о себе заявить снова", — заключил Титов.

И, по мнению известного тренера Анатолия Бышовца, в матче с ЦСКА шансы "Арсенала" выглядят предпочтительнее: "Надо сказать, что последний матч ЦСКА сыграл неважно. "Арсенал" демонстрирует достаточно высокий уровень игры, он имеет хорошие шансы победу".

"Мне кажется, что второй матч для ЦСКА будет складываться непросто, учитывая, что уровень игроков "Арсенала" достаточный для того, чтобы иметь контригру, — цитирует специалиста сайт "Рейтинг Букмекеров". — Я считаю, что даже по опыту ЦСКА имеет отрицательный баланс матчей с командами из Англии. Сегодняшний "Арсенал", укрепившийся Обамеянгом и Мхитаряном, добавил в креативности и атаке. Думаю, что для обороны ЦСКА это будет большим испытанием".

А вот известный комментатор Илья Казаков напоминает, что "Арсенал" против русских команд играет в еврокубках не очень удачно: "Четыре поражения в восьми последних встречах с нашими командами – это для одного из самых именитых клубов премьер-лиги, скажем так, имиджево не очень привлекательно".

"ЦСКА обыграл "Лион", сделал уже больше, чем все остальные наши клубы в этом розыгрыше еврокубков. И, вот интересный вопрос: что армейцы смогут показать против "своего" соперника? Я думаю, что "Арсенал" выиграет с минимальным счетом (1:0). И этот счет оставит соперникам одинаково интересные шансы перед ответным матчем", — сказал Казаков.

Прогноз бывшего футболиста "Спартака" Евгений Ловчева на матч "Арсенал" – ЦСКА: победа "Арсенала" "всухую" и ЦСКА не забьет: "Многие вспоминают, как эти же команды играли однажды уже некое время назад. Тогда мяч просто не лез в ворота ЦСКА. Думаю, что сейчас все будет по-другому".

"Арсенал", конечно, не самый признанный лидер английского футбола, но это команда, у которой поставлена игра, — говорит Лвчев. – Они с мячом редко расстаются, атака хорошая и на своем поле играют, поэтому преимущество на стороне "Арсенала". ЦСКА в обороне довольно плотно играет, но, думаю, что на гол-два "Арсенал" сподобится".