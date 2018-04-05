Лига Европы. ЦСКА сдает экзамен лондонскому "Арсеналу"Читайте нас в Telegram
Футбольный турнир Лиги Европы вступил в решающую стадию. В плей-офф осталось восемь команд и одна из них – московский ЦСКА. Но в четвертьфинале у армейцев очень сильный соперник – английский "Арсенал". О шансах "красно-синих" в Лондоне рассуждают футбольные специалисты.
"Я думаю, что здесь должно быть интересно, — говорит экс-капитан сборной России Егор Титов. – На контратаках ЦСКА сейчас очень хорош, в лионском матче мы все это увидели в его исполнении. Почему бы не реализовать шанс в контратаке и на "Эмирейтс". По-моему, это вполне реально, мне не очень нравится, как выглядит в обороне в большинстве матчей "Арсенал".
"Помним мы все тот матч много лет назад, когда "Арсенал" с ЦСКА сыграл 0:0, фантастическим образом не залетали мячи в ворота Акинфеева. До сих пор объяснения никто придумать не может. Подавляющее преимущество было тогда у "Арсенала", но ЦСКА и выиграть мог, если бы Вагнер реализовал момент", вспоминает эксперт.
"Но, думаю, на этот раз "Арсенал" забьет минимум два мяча, с атакой у него по-прежнему все неплохо. Так что мой вариант здесь "Арсенал" победит, но забьют обе команды. Интересно понаблюдать за Головиным. О его трансфере в английские клубы часто говорят. Вот у игрока шанс о себе заявить снова", — заключил Титов.
И, по мнению известного тренера Анатолия Бышовца, в матче с ЦСКА шансы "Арсенала" выглядят предпочтительнее: "Надо сказать, что последний матч ЦСКА сыграл неважно. "Арсенал" демонстрирует достаточно высокий уровень игры, он имеет хорошие шансы победу".
"Мне кажется, что второй матч для ЦСКА будет складываться непросто, учитывая, что уровень игроков "Арсенала" достаточный для того, чтобы иметь контригру, — цитирует специалиста сайт "Рейтинг Букмекеров". — Я считаю, что даже по опыту ЦСКА имеет отрицательный баланс матчей с командами из Англии. Сегодняшний "Арсенал", укрепившийся Обамеянгом и Мхитаряном, добавил в креативности и атаке. Думаю, что для обороны ЦСКА это будет большим испытанием".
А вот известный комментатор Илья Казаков напоминает, что "Арсенал" против русских команд играет в еврокубках не очень удачно: "Четыре поражения в восьми последних встречах с нашими командами – это для одного из самых именитых клубов премьер-лиги, скажем так, имиджево не очень привлекательно".
"ЦСКА обыграл "Лион", сделал уже больше, чем все остальные наши клубы в этом розыгрыше еврокубков. И, вот интересный вопрос: что армейцы смогут показать против "своего" соперника? Я думаю, что "Арсенал" выиграет с минимальным счетом (1:0). И этот счет оставит соперникам одинаково интересные шансы перед ответным матчем", — сказал Казаков.
Прогноз бывшего футболиста "Спартака" Евгений Ловчева на матч "Арсенал" – ЦСКА: победа "Арсенала" "всухую" и ЦСКА не забьет: "Многие вспоминают, как эти же команды играли однажды уже некое время назад. Тогда мяч просто не лез в ворота ЦСКА. Думаю, что сейчас все будет по-другому".
"Арсенал", конечно, не самый признанный лидер английского футбола, но это команда, у которой поставлена игра, — говорит Лвчев. – Они с мячом редко расстаются, атака хорошая и на своем поле играют, поэтому преимущество на стороне "Арсенала". ЦСКА в обороне довольно плотно играет, но, думаю, что на гол-два "Арсенал" сподобится".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Племянница Скрипаля рассказала все, что знает, в эфире "России 1"
- Пожар в "Персее": пострадавших спасали вертолетами
- Расстрел сотрудников YouTube. Новые подробности
- Задержан сотрудник авиазавода, отравивший коллег таллием
- Поп-звезда: священника, спевшего "Мурку", накажут
Самое читаемое
-
Воробьев отправляет угрожавшую ему девочку на мусорные заводы
- Для "нормальной жизни" семье в России требуется 76 тысяч рублей ежемесячно
- Возраст порнозависимых людей снизился до 11 лет
- Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- Дмитрий Певцов рассказал подробности гибели старшего сына
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
- Фотошпионы поймали новый BMW X5 M
Экономика
-
Китай введет пошлины на 106 видов товаров из США
- ЕС может закрыть дело "Газпрома" без штрафов
- Почему успех абэномики - это фантазии
- Футбол и пиво: самые пьяные города ЧМ-2018
- Банк России потратит 25 млн на мониторинг соцсетей
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00
-
"Персей для детей" объял пожар
- Британский МИД лихорадочно чистит Twitter
- Секс-символ советского кино отметила 90 лет
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Основная версия пожара в "Персее" - замыкание электропроводки
- Рядом с Курским вокзалом открылся первый в России криптообменник
- Водитель тащил инспектора на двери несколько сотен метров
- Весенняя уборка: улицы Москвы моют шампунем
- Дачники устремились за семенами: как не ошибиться с выбором?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Экзоскелет для горнолыжников улучшит навыки катания
- Биомеханики раскрыли природу сотрясения мозга
- Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак