В центре Москвы найдены старинные надгробия

В центре Москвы археологи обнаружили белокаменные надгробия XVI-XVII веков.

Находка была сделана у дома номер 5 в Малом Златоустинском переулке во время прокладки коммуникаций. Раньше здесь находился Златоустовский монастырь.

По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, на глубине 1,3 метра археологи нашли шесть фрагментов белокаменных блоков, а также фрагменты сосудов из белой глины XVIII века и чернолощеного чайника XVII века. Из найденных артефактов есть возможность сделать экспозицию под открытым небом, сообщает РИА Новости.

Златоустовский или Златоустинский монастырь – один из старейших монастырей Москвы. Впервые он упоминается в 1412 году. В 1918 году был закрыт, а здания переделаны под коммуналки. К 1933 году все церковные постройки были снесены, на их месте появились жилые дома. Сейчас из всего архитектурного ансамбля монастыря остался лишь один дом.