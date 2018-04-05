Александр Поветкин: уверен в себе, и хочу провести бой с Джошуа

Российский боксер Александр Поветкин после успешной защиты двух чемпионских поясов по версии WBO International и WBA Inter-Continental в бое против Дэвида Прайса признался, что теперь его главным желанием является проведение боя с британцем Энтони Джошуа. После победы россиянин является обязательным претендентом за титул суперчемпиона WBA.

"За исключением нокдауна в целом я остался доволен проделанной работой в бою с Прайсом, – сказал Поветкин агентству РИА Новости. – Поначалу я был немного закрепощенным, из-за этого многое не получалось, однако потом потихоньку раскрепостился и провел тот удар, который отрабатывал на спаррингах. Однако мы еще будем разбирать этот поединок. На данный момент у меня есть одно желание – провести бой с Джошуа. Это будет интересный и хороший бой. Я уверен в себе!"

Напомним, что поединок между Поветкиным и Прайсом проходил в Кардиффе. Россиянин одержал победу нокаутом в пятом раунде. По завершении боя британский боксер не смог встать с ринга самостоятельно. Позже у него был диагностирован перелом носа, а также наложено более 40 швов.