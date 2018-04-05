Отвлекающие маневры: Лондон переобувается в воздухе, но не сдается

Лондон переобулся в воздухе: МИД Великобритании удалил из Twitter сообщение от 22 марта, в котором однозначно называет Россию виновной в отравлении Скрипаля. Кто это заметил и какие сделал выводы?

Кажется, у кого-то серьезные проблемы. Британские СМИ изощряются в линчевании Бориса Джонсона, а бывший член парламента Джордж Гэлловей и вовсе призывает его уйти в отставку из-за "унизительного положения". Что же случилось? Все очень просто: главу Форин-офис попросили ответить за свои слова.

- Как удалось установить вещество так быстро? У Британии были его образцы?

- Люди из Портон-Даун, они были абсолютно категоричны. Я спрашивал: "Вы уверены?" А они: "Без сомнений". Так что у нас не было другого выбора, кроме как сделать то, что мы сделали.

Проблема в том, что специалисты военной лаборатории Портон-Даун заявили, что так и не смогли установить, откуда именно пришел яд. Получается: Борис Джонсон выдал желаемое за действительное.

"Борису Джонсону придется ответить на серьезные вопросы. Он заявил на весь мир абсолютно категорично то, во что верит только он сам, а не то, что подтверждено доказательствами", — заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

А тут, как нельзя кстати, и еще один крайне неудобный для британских дипломатов эпизод. Из рубрики – "подчищать следы". С одной поправкой: тайно сделать это не получилось.

Форин-офис решил удалить твит от 22 марта. Тот самый, где также было сказано, что специалисты научной лаборатории "Портон-Даун" абсолютно уверены: нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипалей, произвели в России. И это – тоже на первых полосах британских газет.

"Ну просто напёрсточники натуральные! Сейчас опубликовали твит, потом сделали миллион ретвитов, потом прошло время — его удалили. Начнется потом, что не так поняли, на самом деле, мы же говорили — highly likely (весьма вероятно)", — возмутилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Самое удивительное: МИД Великобритании, комментируя удаленный твит и слова Бориса Джонсона, стоит на своем – всё это ничего не меняет. Лондон с партнерами точно знают, что это Россия, и здесь не может быть никаких сомнений.

"Адресатом этого отвлекающего маневра, скорее, было как раз само британское общество, которое, как все хорошо знают, как было расколото в 2016 году, когда проводился референдум по Brexit, так и осталось расколотым", — отметил постоянные представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Впрочем, как выяснилось, сплотить британское общество вокруг старого доброго шпионского скандала — снова не удалось.