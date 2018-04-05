Ямальская тундра покрылась сотнями трупов

В тундре Ямальского района ЯНАО погибли несколько сотен оленей. По предварительным данным, причиной случившегося стали тяжелые погодные условия.

"Из-за длительных морозов (в течение 40 дней) и сильных ветров образовался плотный, сухой слой наста до 15 сантиметров, затруднивший доступ оленей к кормовым ресурсам", — объяснили РИА Новости в Научном центре изучения Арктики.

Получив сигнал о гибели оленей от местного предприятия, занимающегося разведением животных, в район вылетела группа специалистов. В общей сложности потери предприятия "Ямальское" составили 400 голов животных, оленеводы-частники сообщили о падеже еще около 600 оленей.

Оттепель должна прийти в регион в середине апреля. До этого времени животным поможет продержаться комбикорм и минерально-солевая подкормка, в том числе привезенные ранее в тундру специальным бортом.