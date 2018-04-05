На автомобильной части Крымского моста установили противоветровые обтекатели

На автодорожной арке Крымского моста строители завершили установку обтекателей, минимизирующих воздействие ветра. Это 190 элементов металлоконструкций, создающих своеобразный "карниз" по фасаду арки.

Штормовые условия с сильным ветром — обычное явление для Керченского пролива. Скорость ветра на уровне проезжей части может достигать 40 метров в секунду. Поэтому были проведены специализированные исследования и натурные испытания.

"Полученные результаты позволили нам запроектировать определенную форму обтекателей — как крыло самолета", — рассказал "Интерфаксу" заместитель директора по проектированию "Института Гипростроймост — Санкт-Петербург" Виктор Галас

Обтекатели монтировались непосредственно с арочного пролета, без ограничений для движения судов. Одновременно на автодорожной арке устанавливают столбы освещения и барьерные ограждения. Также завершается нанесение гидроизоляции на полотно проезжей части, после чего дорожники приступят к укладке асфальтобетона.

Крымский мост соединит полуостров с материковой частью России. Его длина – 19 километров. Автомобильное движение откроется уже в мае этого года, а поезда пойдут 1 декабря 2019 года. 14 марта Крымский мост посетил президент Росси Владимир Путин.