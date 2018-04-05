Ради спасения редких животных защитники дикой природы обратились к астрономии

Тема:
Экология 15 минут назад
Ради спасения редких животных защитники дикой природы обратились к астрономииЧитайте нас в Telegram
Многие виды животных по всему миру оказались на грани исчезновения не только из-за уменьшения площадей ареалов в результате обезлесения и изменения климата, но по причине браконьерства.
Защитники дикой природы идут в ногу со временем: так, они используют беспилотные летательные аппараты, чтобы справиться с нарастающими угрозами. Например, власти Мексики пытаются таким образом спасти вымирающий вид морских свиней.
Британские специалисты пошли ещё дальше и обратились к программному обеспечению и технологиями, которыми пользуются астрономы. Таким образом была создана система, позволяющая автоматически обнаруживать и осуществлять мониторинг дикой природы в труднодоступных районах. Пользоваться разработкой можно даже ночью, когда, собственно, и происходит большинство случаев браконьерства.
Новая система стала результатом сотрудничества между астрофизиками и экологами Ливерпульского университета имени Джона Мурса (LJMU). В ней используются дроны, которыми часто пользуются экологи, а также технология формирования тепловых изображений и ПО, как уже отмечалось выше, используемое астрономами.
Основываясь на алгоритмах машинного обучения и астрономических инструментах обнаружения, разработанных благодаря библиотеке с открытым исходным кодом для языка программирования Python — Astropy Project, учёные обучили систему распознавать различные типы животных на совершенно разных природных ландшафтах и растительной местности.
"Благодаря тепловизионным и инфракрасным камерам мы можем легко опознать животных за счёт тепла их тела днём или ночью, даже когда они замаскированы в своей естественной среде", — объясняет член команды доктор Клер Берк (Claire Burke).
Она поясняет: "Поскольку животные и люди в тепловых изображениях "светятся" так же, как звёзды и галактики в космосе, то они смогли объединить технический опыт астрономов с природоохранными знаниями экологов, дабы разработать систему автоматического поиска животных или браконьеров".
В середине 2017 года исследователи провели первые пилотные испытания системы на ферме в Уиррале, северо-запад Англии. Технология тестировалась при помощи инфракрасных снимков людей и коров. Сами же изображения были сделаны при помощи дронов.
Чуть позже специалисты LJMU объединились с сотрудниками одного сафари- и зоопарка, чтобы создать уникальные тепловые профили различных животных, включая носорогов и бабуинов. Таким образом, они создали целую библиотеку тепловых профилей различных существ.
А на сегодняшний день группа уже приступила к полевым испытаниям системы для обнаружения животных, находящихся под угрозой исчезновения. Делается это уже в родных местах обитания существ.
Как рассказывает Берк, самое первое полевое испытание в Южной Африке учёные провели в сентябре 2017 года. Тогда они пытались "поймать" редких зайцев вида Bunolagus monticularis. Она поясняет, что это один из исчезающих видов млекопитающих (к сожалению, один из великого множества).
Размер таких зайцев очень мал, поэтому дрон облетал территорию на довольно низком расстоянии от земли – на высоте 20 метров. "Несмотря на то, что это ограничивало область, которую мы могли увидеть при помощи беспилотников, нам удалось пять раз наблюдать животных", — рассказывает Берк. Учитывая, что учёные в целом за всё время встречали этих конкретных существ около тысячи раз, результат испытаний можно считать настоящим успехом.
Отметим, что у специалистов уже есть ПО, которое учитывает блокировку тепла тела животного растительностью. Благодаря ему животное можно "поймать", даже если оно спряталось за деревьями или листвой. Но на этом учёные не собираются останавливаться: в их планах модернизировать систему так, чтобы она также учитывала экологические факторы, скажем, погодные или атмосферные эффекты.
Например, влажность может слегка подпортить картину, но самая большая проблема возникает, когда температура грунта схожа с температурой животного, которого учёные пытаются обнаружить, говорят авторы работы.
Следующие полевые испытания системы запланированы уже на май 2018 года, и на этот раз учёные хотят применить разработку для поиска орангутангов в Малайзии и коатов в Мексике. А уже в июне они нацелились на поиск редких речных дельфинов в Бразилии.
"Наша цель – сделать систему лёгкой в использовании для экологов и егерей. Она позволит отслеживать, находить и осуществлять мониторинг исчезающих животных, а также предотвращать случаи браконьерства", — заключает Берк.
Команда исследователей представила проект на этой неделе на Европейской неделе астрономии и космических наук (EWASS) в Ливерпуле.
Ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о новом сайте, который позволит анонимно сообщать о преступлениях в дикой природе.
Ранее по теме
-
Химики научились извлекать из ядерных отходов новое топливо, заодно снижая их радиоактивность2 суток назад
-
Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось9 суток назад
-
На год раньше: Арктику досрочно очистят от мусора13 суток назад
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять намного медленнее13 суток назад
-
Найден способ отыскать опасный гриб, убивающий по всему миру сотни земноводных21 сутки назад
-
В Пекине из-за загрязнения воздуха введен "оранжевый" уровень тревоги25 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Племянница Скрипаля рассказала все, что знает, в эфире "России 1"
- Пожар в "Персее": пострадавших спасали вертолетами
- Расстрел сотрудников YouTube. Новые подробности
- Задержан сотрудник авиазавода, отравивший коллег таллием
- Поп-звезда: священника, спевшего "Мурку", накажут
Самое читаемое
-
Воробьев отправляет угрожавшую ему девочку на мусорные заводы
- Для "нормальной жизни" семье в России требуется 76 тысяч рублей ежемесячно
- Возраст порнозависимых людей снизился до 11 лет
- Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- Дмитрий Певцов рассказал подробности гибели старшего сына
Авто.Вести.Ru
-
Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!
- Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse
- Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
- Фотошпионы поймали новый BMW X5 M
Экономика
-
Китай введет пошлины на 106 видов товаров из США
- ЕС может закрыть дело "Газпрома" без штрафов
- Почему успех абэномики - это фантазии
- Футбол и пиво: самые пьяные города ЧМ-2018
- Банк России потратит 25 млн на мониторинг соцсетей
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00
-
"Персей для детей" объял пожар
- Британский МИД лихорадочно чистит Twitter
- Секс-символ советского кино отметила 90 лет
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Основная версия пожара в "Персее" - замыкание электропроводки
- Рядом с Курским вокзалом открылся первый в России криптообменник
- Водитель тащил инспектора на двери несколько сотен метров
- Весенняя уборка: улицы Москвы моют шампунем
- Дачники устремились за семенами: как не ошибиться с выбором?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Экзоскелет для горнолыжников улучшит навыки катания
- Биомеханики раскрыли природу сотрясения мозга
- Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак