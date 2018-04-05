Антон Шипулин завершил сезон лидером рейтинга Союза биатлонистов России

Россиянин Антон Шипулин был признан лучшим биатлонистом страны по итогам минувшего сезона. Для него это звание стало пятым кряду в карьере. Согласно опубликованному Союзом биатлонистов России рейтингу представитель Свердловской области набрал в зачет 1658 очков. Об этом сообщает официальный сайт СБР.

Вторую строчку занял Александр Логинов, набравший 1570 баллов, а замкнул тройку лучших биатлонистов страны Антон Бабиков. В его активе 1338 очков.

В аналогичном рейтинге среди женщин лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт (1480), которая добилась такого достижения во второй раз. Следом за ней расположилась Ульяна Кайшева (1209) и Ирина Услугина (1208).

Среди юниоров лучшими стали Игорь Малиновский (343) Полина Шевнина (273).