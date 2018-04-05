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Антропология 1 час назад

Новости Наука

5 апреля 201811:41 Дарья Загорская

Расселение людей из Африки отследили по внутреннему уху

Первая карта распределения различных версий внутреннего уха ранних представителей Homo sapiens.
Иллюстрация PNAS.

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За многие десятилетия археологических раскопок у антропологов накопилось немало человеческих скелетов, чтобы досконально проследить историю расселения Homo sapiens по всей планете. Но даже на сегодняшний день в ней всё ещё остаются спорные моменты и догадки.

Одной из проблем, по мнению специалистов, является недостаток инструментов для правильной интерпретации результатов анализа уже имеющихся и вновь поступающих ископаемых. Конечно, дело пошло гораздо лучше с развитием генетики, но и этого не всегда бывает достаточно.

В новой работе международная команда антропологов во главе с Кристофом Золликофером (Christoph Zollikofer) из Университета Цюриха обнаружила, что новым маркером расселения человека может быть строение костной основы его внутреннего уха, которая носит название костного лабиринта.

Идея исследования возникла из довольно простого рассуждения о том, что на момент окончания основных миграций, самые ранние выходцы из Африки проделали самый долгий путь, переезжая с места на место. То есть именно у этих популяций должны наблюдаться наибольшие изменения в строении костного лабиринта. Вторым важным условием выбора маркера стал тот факт, что костная основа внутреннего уха должна сохраняться гораздо лучше других костей, поскольку она защищена от механических повреждений черепом.

Для проверки своей теории учёные собрали и проанализировали 221 череп. Все они принадлежали когда-то представителям 22 уникальных популяций людей, в разные периоды времени. После обнаружения и анализа различий в строении внутреннего уха, антропологи сравнили свои результаты с данными других исследователей, которые занимаются составлением карт миграции Homo sapiens.

В своей статье, опубликованной в журнале PNAS, авторы отмечают, что их карта расселения совпадает с картами, составленными на основе генетических данных. Таким образом, их теорию вполне можно считать подтверждённой, а значит, у антропологов появился новый надёжный инструмент для восполнения пробелов в истории человечества.

Отметим, что важным преимуществом нового метода является его бережное отношение к ценным научным объектам. Ведь для исследования внутреннего уха достаточно провести трёхмерную компьютерную томографию черепа с высоким разрешением. И уж затем, убедившись в необходимости генетического анализа данного конкретного образца, заниматься деструктивным выделением из него ДНК.

Кстати, недавно были обнаружены самые древние останки Homo sapiens за пределами Африки, возраст которых оценивается в 177–194 тысячи лет. А полистав материалы посвящённого антропологии раздела проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru), можно почерпнуть немало других интересных сведений об истории нашего и других древних видов.

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