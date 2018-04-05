Бизнесмен, заказавший конкурента "ритуальному убийце", получил 14 лет

В Екатеринбурге вынесен приговор предпринимателю Араму Едигаряну и его сообщнику Руслану Алиеву, которые в 2003 году "заказали" убийство своего конкурента по бизнесу. Совершить преступление они поручили "ритуальному убийце" Арсену Байрамбекову.

В итоге Арам Едигарян признан виновным в организации убийства по найму, а Руслан Алиев — в подстрекательстве и пособничестве убийству по найму. Оба отправятся в колонию строгого режима на 14 лет, передает РИА Новости.

Исполнитель преступления Арсен Байрамбеков был схвачен в 2016 году. По данным следствия, с 2003 по 2014 годы бывший полицейский из Дагестана убил на территории Свердловской области 6 человек: двух бизнесменов он застрелил по найму, а еще четыре человека стали жертвами ритуальных убийств. Преступник заключил со следствием сделку о сотрудничестве и был приговорен к 13 годам лишения свободы.