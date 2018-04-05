Тренер "Монако" Жардим может возглавить "Челси"

Португальский специалист Леонарду Жардим по окончании нынешнего сезона может сменить на посту главного тренера лондонского "Челси" Антонио Конте. Сообщается, что ныне возглавляющий французский "Монако" португалец рассматривается боссами "синих" в качестве потенциального наставника лондонского клуба.

Неудовлетворительные результаты "Челси" в текущем сезоне не устраивают руководителей клуба и, вероятно, Конте покинет Лондон после завершения чемпионата Англии. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Yahoo Sports, именно Жардим, по мнению лондонцев является тем специалистом, который способен вернуть клуб на лидирующие позиции. Однако для этого им придется раскошелиться – согласно действующему контракту Жардима с монегасками сумма отступных за наставника составляет порядка 7,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что активный интерес к специалисту также проявляет и лидер чемпионата Франции – "Пари Сен-Жермен".