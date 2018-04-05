Россия заняла первое место по количеству дел в Евросуде по правам человека

Самое большое количество дел, которые были поданы в ЕСПЧ и рассмотрены в 2017 году, пришлось на Россию, передает "Интерфакс" со ссылкой на доклад по деятельности суда.

Число новых дел составило 370. Далее идут Турция (138 дел), Румыния (110 дел) и Украина (109 дел).

Размер компенсации по делам с участием России в минувшем году составил 14,5 миллиона долларов, в то время как в 2016 году – 7,3 миллиона.