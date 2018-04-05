Таджикистан vs. КНДР: мигранты устроили массовую драку в Краснодаре

Обломки арматуры, камни и палки пошли в ход во время массовой драки мигрантов на стройке в Краснодаре. Один из рабочих снял ожесточенное противостояние на видео.

Побоище, как отметили в городском управлении МВД, произошло еще 29 марта, а своеобразным рингом для боев без правил стала стройплощадка ЖК "Тургенев", где и сошлись представители "сборных" Таджикистана и Северной Кореи. Кулачным боем дело не ограничилось — мужчины били противников арматурой, камнями и палками.

Причина конфликта остается неизвестной, как и число пострадавших — ни в больницу, ни в полицию никто из участников драки (а их было более 20 человек) не обращался. После публикации записи, вечером 4 апреля стражи порядка доставили в отделение 49 работающих на стройке мигрантов, но в тот же день и отпустили — у всех оказались должным образом оформлены документы и патенты на работу в России.