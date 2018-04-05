Похищенного Украиной российского капитана из больницы отправили в СИЗО

Владимир Горбенко – капитан угнанного Украиной российского сейнера "Норд", которого накануне из-за проблем с сердцем отправили из суда в больницу, возвращен в изолятор временного содержания в Херсоне.

Об этом ТАСС сообщил адвокат капитана судна Дмитрий Щербина. Эту информацию RT подтвердил и другой адвокат Горбенко — Александр Руденко.

По его словам, 4 апреля капитану "Норда" трижды в изоляторе временного содержания (ИВС) вызывали скорую помощь, затем отвезли в больницу.

Там ему сделали кардиограмму, и сейчас он снова находится в ИВС. На час дня 5 апреля назначено судебное заседание об избрании гражданину России меры пресечения.

Российское рыболовецкое судно "Норд" было захвачено Украиной в Азовском море еще 25 марта. На нем – 10 моряков из Керчи. Все они в 2014 году получили гражданство России. Украина требует от моряков признать себя гражданами ее страны. В противном случае моряки будут обвинены в нарушении порядка въезда и выезда на "временно оккупированную территорию Украины" (как там называют Крым).

В отношении членов команды "Норда" возбуждены административные дела, а в отношении капитана – уголовное дело. Судно арестовано.

По факту захвата российского сейнера украинскими пограничниками ФСБ возбудила уголовное дело. Вопросом возвращения судна и команды занимаются власти Крыма и российский МИД РФ.

Москва уже потребовала освободить захваченных российских моряков, однако на Украине заявляют, что будут впредь поступать так со всеми российскими судами, идущими в Крым или из Крыма.