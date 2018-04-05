Алина Загитова: в детстве настолько не любила фигурное катание, что ревела

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова призналась в том, что в детстве не любила фигурное катание. По словам 15-летней фигуристки, этот вид спорта вызывал у нее слезы.

"Любовь к фигурному катанию появилась у меня не с самого начала, – признается Загитова, слова которой приводит официальный сайт "Команда России". – В детстве я не любила ходить на фигурное катание и ревела. Я искала себя в разных видах. Например, интересовалась классическим балетом, и даже ходила на пуантах, но все-таки остановилась на фигурном катании. Само собой, в этом мне помогали тренеры. Им удалось сделать так, чтобы я его полюбила".

Напомним, что наставником фигуристки является Этери Тутберидзе, которая привела свою подопечную к золоту Олимпиады.