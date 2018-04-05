Иркутский школьник выгораживал ранившего его друга

В Иркутске школьник во время урока ранил ножом одноклассника.

Инцидент произошел в четверг в одной из школ Ленинского района. Во время урока девятиклассник, играя со складным ножом, нанес травму однокласснику. По предварительным данным, это было сделано непреднамеренно. Как сообщил ТАСС представитель Минздрава региона, пострадавший прооперирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Стали известны подробности инцидента. Оказалось. что раненый и его "обидчик" — друзья, сообщили в мэрии Иркутска.

"Подросток достал перочинный нож, чтобы заточить карандаш, а, возможно, чтобы вырезать надпись на спинке стула", — сообщил сотрудник мэрии. В этот момент на стуле начал раскачиваться его друг и поранился об нож. Друзья отпросились у учителя и пошли в медпункт, где пострадавший попытался защитить друга, сказав, что поранился сам. На этой версии он настаивал вплоть до самой госпитализации

Оба подростка из благополучных семей, хорошо успевают по школьным предметам, на учете в полиции не состоят.

С начала года произошло несколько резонансных ЧП в российских школах. В январе в Перми двое подростков пришли в школу, вооружившись ножами. В результате пострадали 15 человек. Затем в Улан-Удэ нападение совершил ученик девятого класса (пострадали семь человек). В марте курганская семиклассница обстреляла своих одноклассников из пневматики — семеро детей получили синяки и ссадины. Генпрокурор Юрий Чайка сообщил о создании в ведомстве управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних.