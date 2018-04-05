Убийство Карлова: в Турции схвачен еще один подозреваемый в причастности

По подозрению в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова турецкие власти задержали бывшего сотрудника Управления информационных технологий.

По мнению следователей, он являлся куратором убийцы со стороны организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которую Анкара возлагает ответственность за это преступление, передает РИА Новости.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок", устроенной посольством России в Анкаре. Стрельбу в спину дипломату открыл полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Карлов скончался на месте, а его убийца был ликвидирован в ходе полицейской операции.

Всего в рамках расследования этого преступления были арестованы 7 человек, в том числе трое бывших полицейских.