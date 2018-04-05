Тема:

Убийство российского посла в Турции 26 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
5 апреля 201812:28

Убийство Карлова: в Турции схвачен еще один подозреваемый в причастности

EPA

Читайте нас в Telegram

По подозрению в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова турецкие власти задержали бывшего сотрудника Управления информационных технологий.

По мнению следователей, он являлся куратором убийцы со стороны организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которую Анкара возлагает ответственность за это преступление, передает РИА Новости.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок", устроенной посольством России в Анкаре. Стрельбу в спину дипломату открыл полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. Карлов скончался на месте, а его убийца был ликвидирован в ходе полицейской операции.

Всего в рамках расследования этого преступления были арестованы 7 человек, в том числе трое бывших полицейских.

Ранее по теме

Сейчас

12:25

Кремль считает, что в России нет олигархов

12:13

В Турции схвачен подозреваемый в причастности к убийству Карлова

11:23

Похищенного Украиной российского капитана из больницы отправили в СИЗО

10:22

Бизнесмен, заказавший конкурента "ритуальному убийце", получил 14 лет

07:45

The Times: разведка Великобритании нашла место производства яда из Солсбери

07:30

Константин Ярошенко подал жалобу на администрацию тюрьмы

07:18

Экс-президент Бразилии может быть арестован в ближайшее время

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Похищенного Украиной российского капитана из больницы отправили в СИЗО

Похищенного Украиной российского капитана из больницы отправили в СИЗО

1 час назад
Таджикистан vs. КНДР: мигранты устроили массовую драку в Краснодаре

Таджикистан vs. КНДР: мигранты устроили массовую драку в Краснодаре

1 час назад
Дело Скрипаля: Великобритания и ее союзники заблокировали проект России в ОЗХО

Дело Скрипаля: Великобритания и ее союзники заблокировали проект России в ОЗХО

4 часа назад
На автомобильной части Крымского моста установили противоветровые обтекатели

На автомобильной части Крымского моста установили противоветровые обтекатели

2 часа назад
Ямальская тундра покрылась сотнями трупов

Ямальская тундра покрылась сотнями трупов

3 часа назад
Россия заняла первое место по количеству дел в Евросуде по правам человека

Россия заняла первое место по количеству дел в Евросуде по правам человека

1 час назад
Шопинг или отдых: 6 городов Европы на любой вкус

Шопинг или отдых: 6 городов Европы на любой вкус

2 часа назад
Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Карину Коновалову спасет дорогое лекарство

02.04.2018 08:40
Наследницы "советской Брижит Бардо" оставили ее могилу без памятника

Наследницы "советской Брижит Бардо" оставили ее могилу без памятника

33 минуты назад
Мужчина разбился насмерть, спасаясь от пожара в отеле в Эрбиле

Мужчина разбился насмерть, спасаясь от пожара в отеле в Эрбиле

45 минут назад
Mail.Ru Group и "МегаФон" помогут создать конкурента "Яндекс.Такси"

Mail.Ru Group и "МегаФон" помогут создать конкурента "Яндекс.Такси"

56 минут назад
10 советов доктора Беленкова: острый инфаркт миокарда - больше не приговор

10 советов доктора Беленкова: острый инфаркт миокарда - больше не приговор

1 час назад
39
Алина Загитова: в детстве настолько не любила фигурное катание, что ревела

Алина Загитова: в детстве настолько не любила фигурное катание, что ревела

1 час назад
Расселение людей из Африки отследили по внутреннему уху

Расселение людей из Африки отследили по внутреннему уху

1 час назад
Флагманский седан Kia станет основой для нового большого кроссовера

Флагманский седан Kia станет основой для нового большого кроссовера

1 час назад
В Подмосковье телевизор убил двухлетнюю девочку

В Подмосковье телевизор убил двухлетнюю девочку

1 час назад
Бизнесмен, заказавший конкурента "ритуальному убийце", получил 14 лет

Бизнесмен, заказавший конкурента "ритуальному убийце", получил 14 лет

2 часа назад
В Париже назвали имена лучших женщин-ученых мира

В Париже назвали имена лучших женщин-ученых мира

2 часа назад
За что хвалят и за что ругают "Возвращение в Простоквашино"

За что хвалят и за что ругают "Возвращение в Простоквашино"

2 часа назад
В России отзывают автомобили Lexus из-за риска пожара

В России отзывают автомобили Lexus из-за риска пожара

2 часа назад
Facebook: если вы наш пользователь, ваши данные скопировали злоумышленики

Facebook: если вы наш пользователь, ваши данные скопировали злоумышленики

2 часа назад
Twitter подверг цензуре аккаунт актера, надевшего маску принцессы

Twitter подверг цензуре аккаунт актера, надевшего маску принцессы

2 часа назад
Что такое катаракта и как ее лечат

Что такое катаракта и как ее лечат

2 часа назад
Каждый третий застройщик с начала года работает в убыток

Каждый третий застройщик с начала года работает в убыток

3 часа назад
Вести.net: Lenovo расформирует российское мобильное подразделение

Вести.net: Lenovo расформирует российское мобильное подразделение

3 часа назад
СМИ: Apple выпустит "неприкасаемый" iPhone

СМИ: Apple выпустит "неприкасаемый" iPhone

3 часа назад
Отвлекающие маневры: Лондон переобувается в воздухе, но не сдается

Отвлекающие маневры: Лондон переобувается в воздухе, но не сдается

3 часа назад
В центре Москвы найдены старинные надгробия

В центре Москвы найдены старинные надгробия

3 часа назад
Хабиб Нурмагомедов: уважаю Холлоуэя, но ночь для него будет тяжелой

Хабиб Нурмагомедов: уважаю Холлоуэя, но ночь для него будет тяжелой

4 часа назад
США введут санкции против российских олигархов

США введут санкции против российских олигархов

4 часа назад
The Times: разведка Великобритании нашла место производства яда из Солсбери

The Times: разведка Великобритании нашла место производства яда из Солсбери

5 часов назад
Власти Польши финансово поддержат снос памятников советским воинам

Власти Польши финансово поддержат снос памятников советским воинам

5 часов назад
Константин Ярошенко подал жалобу на администрацию тюрьмы Fort Dix

Константин Ярошенко подал жалобу на администрацию тюрьмы Fort Dix

5 часов назад
Экс-президент Бразилии может быть арестован в ближайшее время

Экс-президент Бразилии может быть арестован в ближайшее время

5 часов назад
Пираты XXI века: Москва требует немедленно освободить моряков сейнера "Норд"

Пираты XXI века: Москва требует немедленно освободить моряков сейнера "Норд"

5 часов назад
12 тысяч жителей Углегорска остались без водоснабжения, детсады в городе закрыты

12 тысяч жителей Углегорска остались без водоснабжения, детсады в городе закрыты

6 часов назад
Почти 4 тысячи боевиков вышли через гумкоридор в районе Мухайям Аль-Вафедина

Почти 4 тысячи боевиков вышли через гумкоридор в районе Мухайям Аль-Вафедина

7 часов назад
На Дальнем Востоке лесные пожары за сутки охватили более 20 тысячи гектаров

На Дальнем Востоке лесные пожары за сутки охватили более 20 тысячи гектаров

7 часов назад
Белый дом снова обвинил власти Сирии в применении химоружия в Хан-Шейхуне

Белый дом снова обвинил власти Сирии в применении химоружия в Хан-Шейхуне

8 часов назад
Для "нормальной жизни" семье в России требуется 76 тысяч рублей ежемесячно

Для "нормальной жизни" семье в России требуется 76 тысяч рублей ежемесячно

8 часов назад
Дмитрий Свищев намерен и далее руководить российским керлингом

Дмитрий Свищев намерен и далее руководить российским керлингом

8 часов назад
Протестующая Рига: здесь никто не против латышского, люди против запрета русского

Протестующая Рига: здесь никто не против латышского, люди против запрета русского

8 часов назад
В лаборатории в Праге произошла утечка цианида калия

В лаборатории в Праге произошла утечка цианида калия

10 часов назад
Эдита Пьеха попала в больницу с сильным бронхитом

Эдита Пьеха попала в больницу с сильным бронхитом

15 часов назад
Возраст порнозависимых людей снизился до 11 лет

Возраст порнозависимых людей снизился до 11 лет

16 часов назад
Доконала? DJ Грув разбирается в обстоятельствах убийства тещи своим директором

Доконала? DJ Грув разбирается в обстоятельствах убийства тещи своим директором

18 часов назад
Дмитрий Певцов рассказал об условии, которое поставила ему Ольга Дроздова

Дмитрий Певцов рассказал об условии, которое поставила ему Ольга Дроздова

20 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

18 часов назад
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50