Кремль считает, что в России нет олигархов

Кремль считает, что в России нет олигарховЧитайте нас в Telegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов. Пескова спросили, информировали ли олигархи Владимира Путина о том, что к ним проявляют интерес правоохранительные органы США.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что фразу "российские олигархи" считает неуместной, и использовал термин "представители крупного бизнеса", передает ТАСС.
"Мне не известно о какой-то информации, поступающей от представителей крупного российского бизнеса на этот счет", — сказал Песков.
В среду телекомпания CNN сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует приписываемое России вмешательство в американские выборы в 2016 году, предпринял действия в отношении тех российских бизнесменов. В частности, по данным телекомпании, Мюллер распорядился задержать состоятельного россиянина, прибывшего в США на частном самолете, для досмотра электронных устройств.
Еще одного российского бизнесмена остановили во время недавней поездке по Америке, правда, досматривали ли его, не известно.
Также подчиненные Мюллера направили неформальный запрос о беседе третьему бизнесмену из РФ, который в последнее время в США не был.
Источники CNN не раскрывают имена предпринимателей.
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