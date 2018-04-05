Роспотребнадзор выяснит, почему шоколад горит, а не плавится

Роспотребнадзор проведет проверку сообщений о горящем шоколаде.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора, в регионах, где были зафиксированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции упомянутых брендов. Вместе с тем там отметили, что горение — естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта. И это не говорит о небезопасности шоколада.

В ведомстве призвали не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений обращаться в территориальные управления.