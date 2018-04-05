"Норникель" инвестирует в экологические проекты 250 млрд до 2023 года

4 апреля в Москве прошла конференция "Экологическая модернизация производственно-промышленного сектора экономики России" по итогам Года экологии. В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, руководители крупных промышленных компаний, инвесторы, аналитики.

Первым на конференции выступил Андрей Колодкин, директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Он подвел итоги Года экологии, проиллюстрировав ситуацию цифрами. "Сумма вложений в природоохранные мероприятия, модернизацию составила 160 млрд. рублей. Из них 92 млрд. только за 2017. Проведено 167 мероприятий", — сказал Колодкин.

Отмечалось, что наряду с проблемой утилизации бытовых отходов высокие экологические риски сохраняются в добывающей и перерабатывающей промышленности. Поэтому особое значение имеют меры по снижению воздействия на окружающую среду в данных отраслях.

Директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии компании "Норникель" Игорь Рахимов на конференции сообщил, что результатом комплексной модернизации должно стать кардинальное изменение "экологического ландшафта" - "с более чем четырехкратным снижением выбросов в Норильском промышленном районе, а также сведению к минимуму выбросов на Кольском полуострове".

Всего в модернизацию производства "Норникель" планирует инвестировать до 2023 года 1 трлн руб. Из них в проекты экологической направленности — 250 млрд руб. В частности, важнейшим этапом экологической программы компании является реализация "Серного проекта", в рамках которого "Норникель" выбрал технологию утилизации диоксида серы в Заполярном филиале компании. Предусмотрено производство серной кислоты с последующей ее нейтрализацией.

Председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что государство внимательно следит за деятельностью компаний, а также другой активностью в сфере экологии. "Мы запустили сейчас свой парламентский мониторинг того, что происходит в регионах с мусорным коллапсом. В скором времени мы заслушаем те регионы, у которых есть уже положительный опыт решения таких проблем", — подчеркнул Бурматов.

2017 год, который прошел в России под знаком экологии, закончился, но деятельность служб, отвечающих за охрану окружающей среды, не прекращается. Работу в экологической сфере планируют выводить на уровень системной ежедневной обязанности властей и граждан.