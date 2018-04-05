В Подмосковье закрыли подпольный покерный клуб

Игорное заведение работало в поселке Пригородный под видом кафе. Турниры проводили исключительно по ночам и лишь для постоянных клиентов. Их оповещали при помощи СМС-рассылки.

При обыске клуба были изъяты два покерных стола, колоды карт, фишки различного номинала, а также игровой терминал. Задержаны четверо организаторов, один из них помещен под домашний арест, трое — под подпиской о невыезде.