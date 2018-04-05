Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье

В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку.

Инцидент произошел недалеко от станицы Новомарьевская в Шпаковском районе. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, вертолет приземлился в поле. В результате пострадал пилот воздушного судна, его осматривают медики.

Упавший Ми-2 принадлежит сельхозавиации и выполнял сельхозработы в районе села Новомарьинское. По некоторым данным, полет проходил незаконно, без разрешения авиационных властей.

Причины и обстоятельства падения выясняются, на место происшествия выехали экстренные службы.