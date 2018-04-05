Штат Огайо заполонили зомби-еноты

Жители города Янгстаун, что в американском штате Огайо, жалуются в полицию на енотов. Они, утверждают местные жители, стали вести себя, как зомби. В частности, животные, которые, как известно, ведут ночной образ жизни, вдруг стали появляться в городе днем.

Более того: столкнувшиеся с "зомби-енотами" рассказывают, что они вставали на задние лапы, скалили зубы, а потом падали навзничь.

В частности, фотограф Роберт Коггсхолл рассказал Sky News, что столкнулся днем со странным енотом рядом со своим домом, когда играл с собаками.

"Он встал на задние лапы — я раньше не видел, чтобы так делали еноты, оскалил зубы, затем упал навзничь и оказался будто в коматозном состоянии", — говорит фотограф.

Этот енот и еще 14 других, на которых поступили жалобы в полицию штата Огайо, были усыплены, передает RT.

Местные чиновники говорят: столь странное поведение енотов объясняется тем, что они, скорее всего, страдают от собачьей чумки.

Это заболевание может переноситься собаками, поэтому власти попросили владельцев привить своих домашних животных и сообщать в полицию о появлении в городе "зомби-енотов".