Без дронов никуда. Участникам "Танкового биатлона" помогают роботы

На отборочных соревнованиях к "Танковому биатлону" в Центральном военном округе появились новые дисциплины. Первая – стрельба с закрытых позиций. То есть тяжелые бронемашины должны уничтожить цель, которую даже не видят. Обычно это задача для артиллерии, но в некоторых случаях с ней могут справляться и танки. Экипажам выдают беспилотники, чтобы они могли найти мишень и корректировать огонь по ней, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Вторая дисциплина – командный бой. Взвод из трех танков должен одновременно пройти трассу, попасть по всем целям. Однако, победные очки начисляются по результату, который показала последняя машина в группе.

Первый "Танковый биатлон" с такими правилами уже прошел на Тоцком полигоне. В нем участвовали 7 экипажей на современных Т-72Б3. Как отмечают военные, новые испытания появились благодаря боевому опыту, который получило командование вооруженных сил России в Сирии.