В технопарке "Сколково" обсудят инновации в корпорациях

В технопарке "Сколково" обсудят инновации в корпорацияхЧитайте нас в Telegram
В технопарке "Сколково" 17 мая пройдет международная конференция "Инновации для корпораций". В ней примут участие представители 150 ведущих российских и зарубежных компаний, а также госкорпораций "Росатом", "Россети" и "Ростех". Участники обсудят практику внедрения новейших технологических решений в крупном бизнесе и проблемы, с которыми они сталкиваются при внедрении.
В ходе конференции будут обсуждаться методики сохранения компаниями конкурентоспособности, работа со стартапами, создание внутренних корпоративных акселераторов, мотивирование сотрудников на создание новых технологий и другие вопросы.
Гостями конференции станут более 500 человек. Перед ними выступят заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, директор департамента технологического развития и инноваций ПАО "Россети" Владимир Софьин, заместитель председателя научно-технического совета госкорпорации "Ростех" Александр Каширин, первый заместитель гендиректора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров. В числе спикеров также президент группы компаний InfoWatch, сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Наталья Касперская, генеральный директор Rusatom Healthcare Денис Чередниченко, директор "НТЦ Татнефть" Александр Миних, менеджер инновационного центра "Энел Россия" Эмануэле Вольпе, генеральный директор компании SAP Labs СНГ Андрей Биветски и другие. Всего в панельных дискуссиях и обсуждении практических кейсов примут участие более 30 спикеров.
Фонд "Сколково" в своей работе использует лучшие практики внедрения корпоративных инноваций, сотрудничая с такими мировыми лидерами в этой области, как Cisco, Boeing, Fanuc, Enel, Johnson&Johnson. Половина из Топ-20 российских компаний внедрили разработки резидентов "Сколково", в проекты Фонда инвестировали Топ-10 глобальных медицинских компаний. "Сколково" в международной конференции "Инновации для корпораций" будут представлять старший вице-президент по инновациям Кирилл Каем и генеральный директор "Сколково — Венчурные инвестиции" Василий Белов.
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