Путин: без повышения конкуренции не решить стоящие перед страной задачи

Президент России Владимир Путин призвал все уровни власти принять меры для повышения конкуренции. Глава государства проводит в Кремле первое после выборов заседание Госсовета РФ.

Одно из ключевых направлений работы – развитие в России конкуренции, подчеркнул Путин. "Без решения задач в этой сфере ничего мы с вами не сделаем", — сказал он.

Путин заявил, что госструктуры и компании с государственным участием монополизируют рынок, занимая "те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес". Как следствие идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики.

В сфере конкуренции часто игнорируется антимонопольное законодательство, особенно со стороны местных властей, отметил Путин. В прошлом году количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны федеральных органов власти составило 1,2%, а региональными и муниципальными органами власти – 98,8%.

"Это говорит о том, что значения в стране должного не придается. Мы считаем, что это ерунда какая-то, что ничего страшного. Надо порадеть родному человечку, условно говоря, своим каким-то фирмешкам", — сказал президент.