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5 апреля 201814:08

В Петербурге охранники Литейного моста напали на корреспондентов "Вестей"

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Руководство ГТРК "Санкт-Петербург" (региональный филиал ВГТРК) обратилось в прокуратуру города после нападения охранников Литейного моста на съемочную группу "Вестей". Причем, как говорят наши коллеги, напали на них не хулиганы, а люди в форме.

Это произошло 4 апреля, когда журналисты снимали репортаж о тестовой разводке переправы.

"Материал не проблемный, исключительно информационный, более того — по степени важности фактически проходной. Но охрана моста сумела сделать так, что проходным он быть перестал", — говорится в сообщении петербургских "Вестей".

По словам наших коллег, у журналистов требовали некое "разрешение" на съемку, потом документы, а на ответную просьбу представиться среагировали нецензурно и агрессивно.

Охранники также пытались разбить камеру, а затем с кулаками набросились на корреспондента Артема Потара.

Отмечается также, что за безопасность петербургских мостов отвечает Управление ведомственной охраны Минтранса России.

После инцидента уполномоченные представители ГТРК "Санкт-Петербург" обратились в прокуратуру города с тем, чтобы действиям охранников была дана правовая оценка.

"Чтобы выяснить обстоятельства и установить, кто эти люди — они не представлялись и не показывали документов", — пояснила начальник службы информации телестудии Елена Егорова.

По ее словам, вероятно, недовольство охранников вызвало то, что люди пытались зайти за заграждение. "Хотя на видео я этого не вижу", — добавила она в беседе с "Интерфаксом".

Корреспонденты уверяют, что снимали из-за заграждения. "Когда неизвестные люди в форменной одежде попросили их уйти, журналисты попросили их представиться и предъявить документы, что спровоцировало агрессию", — пояснила представитель ГТРК "Санкт-Петербург".

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