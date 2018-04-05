"У всех здоровье нормальное": племянница Скрипаля поговорила по телефону с его дочкой

Виктория Скрипаль — племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля – заявила, что ей удалось поговорить по телефону с Юлией Скрипаль.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" была продемонстрирована запись разговора, которую в редакцию передала сама Виктория. На аудиозаписи она разговаривает с женщиной, которая представляется Юлией Скрипаль. Разговор состоялся накануне вечером.

Юлия говорит, что "все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живы". На вопрос о здоровье своего отца она отвечает: "Все нормально, сейчас отдыхает, спит, у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет, все, я скоро выписываюсь, все ок".

После этого Виктория сообщает ей, что прилет в Лондон в понедельник, если ей дадут визу. На это Юлия отвечает, что "визу никто не даст".

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в Солсбери. Британские власти обвинили во всем Россию, заявив, что атака была совершена с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок" российского производства. Москва категорически это отрицает. Во вторник генеральный директор лаборатории Портон-Даун сообщил, что его сотрудникам не удалось установить страну происхождения отравляющего вещества. После этого МИД Великобритании удалил твит от 22 марта о том, что российское происхождение химиката подтверждено.