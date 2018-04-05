Актер Юрий Назаров ударился головой об лед в Заполярье

Актер Юрий Назаров, который снимается в сериале в Мурманской области, получил травму головы, поскользнувшись на обледенелой улице, сообщает местное агентство "ХибИнформБюро".

Народному артисту России оказали амбулаторную помощь медики в городе Апатиты, передает РИА Новости. Врачи отказались сообщать диагноз агентству, сославшись на медицинскую тайну.