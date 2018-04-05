"Телефлот" приглашает молодых журналистов погрузиться в мир ТВ

С 3 по 18 мая состоится XIII Международный молодежный фестиваль "Телефлот" для тележурналистов. Мероприятие традиционно пройдет на борту теплохода компании "Инфофлот".

Молодые специалисты бок о бок с профессионалами посетят 16 старинных русских городов: Мышкин, Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань, Елабугу, Чайковский, Пермь, Чистополь, Тетюши, Болгар, Чебоксары, Козьмодемьянск, Городец, Плес и Углич, где и будет объявлен финиш "Журналистского марафона".

Участники смогут увидеть самые интересные достопримечательности, познакомиться с местными жителями, окунуться в историю страны, а также поучаствовать в интересных профессиональных мастер-классах, перенять опыт у старших коллег и подготовить новые сюжеты и репортажи.

Сопровождать молодых журналистов будут ведущие специалисты российского телевидения, в частности, режиссер Игорь Романовский, заместитель генерального директора РБК-ТВ и ведущий телеканала "Россия-24" Илья Доронов, художественный руководитель проекта "Всероссийская детско-юношеская учебная киностудия" Ольга Ожерельева, Надежда Федотова шеф-редактор "России 1", Первого канала), Марианна Никольская (детская редакция ВГТРК), корреспондент газеты "Труд" Георгий Настенко и телерадиоведущий ВГТРК Алексей Ерофеев.

Организаторами фестиваля выступают ЦТ "ТЕЛЕЛАЙН" и компания "Инфофлот" при участии сотрудников центральных российских телеканалов, Гильдии межэтнической журналистики, Лиги юных журналистов Поволжья и Северного Кавказа, международного молодежного проекта творческих путешествий "Пресс-тур".