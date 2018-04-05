Умер знаменитый фотограф Юрий Абрамочкин

На 82-м году ушел из жизни известный советский и российский фотограф Юрий Абрамочкин.

"Сегодня ночью перестало биться сердце Юрия Васильевича Абрамочкина — советского и российского фотографа и фотожурналиста", — сообщается на сайте Союза фотохудожников России.

Юрий Абрамочкин родился 11 декабря 1936 в Москве. В 21 год устроился фотокорреспондентом в "Мосстрой" (Главное управление строительства и планирования в Москве). В 1957 году стал официальным фотографом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. С 1961 года он начинает постоянно работать в одном из крупнейших информационных агентств мира — АПН. На протяжении сорока лет работал в советском еженедельнике для капиталистических стран Soviet Weekly.

Среди его работ фотографии многих политиков и знаменитостей, в частности Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Шарля де Голля, Ричарда Никсона, Юрия Гагарина, Рональда Рейгана, Валентины Терешковой, Майкла Джексона и Елизаветы II.

В числе 15 российских фотографов включен в международную монографию "Современные фотографы" Contemporary Photographers издательства St. James Press Chicago & London. Обладатель премии "Золотой глаз" WORLD PRESS PHOTO.