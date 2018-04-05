Путин: госкомпании запустили процесс "картелизации" экономики

В российской экономике наблюдается процесс картелизации наиболее конкурентных областей, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета. Он отметил, что государственные структуры и компании с госучастием занимают ниши, в которых мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняя его с этих рынков.

"Как следствие, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрывается предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела", — подчеркнул президент.

В этих условиях люди считают, что у них мало шансов пробиться в те области экономики, которые заняты государственными компаниями, и трудно получить государственный или муниципальный заказ в конкурентной борьбе.

Путин отметил, что у госструктур "совершенно другие лоббистские и финансовые возможности". "И доступ к кредитам у них тоже намного проще, да и технологии разыграть торги в свою пользу есть, их достаточно, и мы знаем, как они работают", — сказал глава государства.

В результате экономике наносится колоссальный ущерб.

Региональным и муниципальным властям "проще работать со своими ГУПами, МУПами", а не выбирать исполнителей на конкурентном рынке, что ведет к росту бюджетных расходов, указал президент.