"Ростов Арена" в матче открытия примет не более 13 тысяч болельщиков

Построенная к чемпионату мира по футболу "Ростов Арена" примет первых зрителей на матче чемпионата России между местным "Ростовом" и "СКА-Хабаровском". Игра состоится 15 апреля. Примечательно, что первый матч в тестовом режиме смогут посетить не более 13 тысяч болельщиков при общей вместимости стадиона 45 тысяч, о чем сообщает официальный сайт ростовчан.

Известно, что в качестве тестовых игр "Ростов" проведет оставшиеся домашние поединки российской премьер-лиги на новой арене: помимо хабаровских армейцев подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть с "Тосно" и "Уралом". Однако численное ограничение действует пока лишь на ближайший матч.

Напомним, что на "Ростов Арене" состоятся пять встреч чемпионата мира: в рамках группового раунда сыграют команды Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), а также один поединок 1/8 финала мирового первенства. Он состоится 2 июля.