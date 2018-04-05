АТО в Донбассе заканчивается. Начинается ООС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в мае подпишет указ об окончании антитеррористической операции в Донбассе. Но вместо нее начнется Операция объединенных сил. Чем АТО будет отличаться от ООС, глава государства пояснить не смог. Сказал только, что украинские вооруженные силы перейдут к новому формату защиты и новым мерам. Так как руководство страны видит резкий рост угрозы и предпочитает держать порох сухим, пишет агентство ТАСС.

Судя по предыдущим заявлениям Порошенко, ни о каком перемирии речи не идет. В марте он объявил, что отдал приказа укрепить армию настолько, чтобы она была готова освободить "оккупированные территории". То есть карательная операция в Донбассе будет идти и дальше. Этого мнения придерживается заместитель начальника Службы безопасности Украины Виктор Кононенко. По его словам, ничего не изменится, просто руководство операцией перейдет от СБУ к военным.

В свою очередь, представитель Генерального штаба Украины Юрий Бобров считает, что АТО и ООС не противоречат друг другу и могут идти одновременно. И антитеррористическая операция будет продолжаться до тех пор, пока за решеткой не окажется последний участник незаконных вооруженных формирований.

Между тем, сейчас в зоне конфликта началось "Пасхальное перемирие". Устроить его предложил Петр Порошенко. Однако военные, похоже, его не слушают. Миссия ОБСЕ с 30 марта зафиксировала более 1700 нарушений. Первого апреля под обстрел ВСУ попала медицинская машина. Ранения получили трое военнослужащих ЛНР.